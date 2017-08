Psg, è arrivato il transfer per Neymar: in campo domenica

11 agosto 2017

Il momento è arrivato: finalmente Neymar potrà scendere in campo con il Psg. La federcalcio francese ha ufficializzato l'arrivo del transfer che permetterà al brasiliano di giocare con la sua nuova squadra. Questo perché in mattinata il Barcellona ha incassato i 222 milioni del pagamento della clausola di rescissione. Il debutto di Neymar avverrà quindi domenica sera alle 21 per Guingamp-Psg (diretta Premium Sport).

Guingamp, domenica 13, ore 21. I tifosi del Psg si sono appuntati la data: quella del debutto di Neymar. Il brasiliano, presentato lo scorso sabato, non aveva potuto scendere in campo: la federcalcio spagnola non aveva ancora concesso il transfer. Questo perché, fino a stamattina, il Barcellona non aveva ancora incassato formalmente i 222 milioni di euro della clausola. Quando il trasferimento bancario dei soldi è avvenuto, venerdì mattina, ecco che la RFEF ha trasmesso alla federcalcio francese il documento che permetterà a Neymar di giocare domenica sera appunto nello stadio del Guingamp.