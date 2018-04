PSG, contatto con Mourinho

19 aprile 2016

La stagione va verso la fine, gli obiettivi sfumano e crescono le pretendenti a José Mourinho, a spasso dal 17 dicembre dopo essere stato licenziato dal Chelsea. Al Manchester United, che rimane in pole position in caso di addio a van Gaal a fine stagione, si è aggiunto il PSG: il presidente Al-Khelaifi, da sempre estimatore dello Special One, sta pensando a un clamoroso cambio in panchina dopo la cocente eliminazione dalla Champions League. A Blanc, che ha appena rinnovato fino al 2018, potrebbe non bastare lo scudetto dei record e tutte le coppette nazionali che i transalpini si apprestano a mettere in bacheca per salvare la panchina.



Gli sceicchi vogliono un cambio di passo in campo internazionale, vogliono alzare al cielo la Champions League e hanno individuato in Mourinho l'uomo giusto per riuscire nell'impresa. I contatti con il suo potentissimo agente (lo stesso di Cristiano Ronaldo) sono già stati avviati, ma Mou vuole aspettare una mossa del Manchester United, la soluzione a lui preferita. Il destino di van Gaal appare segnato, ma la conquista della FA Cup e un piazzamento tra le prime quattro rimescolerebbe le carte sul tavolo. E a quel punto, sarebbe impossibile dire no ai petrodollari degli sceicchi. Sotto la Tour Eiffel cominciano a fantasticare: con Mou e CR7 la coppa dalle grandi orecchie non è più inafferrabile.