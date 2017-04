Psg, Cavani rinnova fino al 2020

25 aprile 2017

Edinson Cavani ha legato ufficialmente il proprio futuro al Paris Saint Germain . L'attaccante uruguayano ha firmato il rinnovo contrattuale fino al 2020, allungando di due stagioni l'attuale accordo. "E' sempre stata mia intenzione restare a Parigi - ha commentato El Matador -. Resterò qui per vincere tutto". Arrivato dal Napoli nel 2013, Cavani ha siglato 125 gol in 192 partite con la maglia del Psg. "E' il migliore al mondo" ha commentato Al Khelaifi.

La firma spegne le speranze di diversi club europei che su Cavani avevano messo gli occhi sperando nella volontà del giocatore di cambiare aria dopo diverse stagioni in Ligue 1. Niente da fare, anzi. L'uruguayano è alla miglior stagione con la maglia del Psg con il record di gol di Zlatan Ibrahimovic (156) nel mirino visti i 125 segnati nelle 192 partite ufficiali giocate. In questa stagione Cavani ha già segnato 50 gol tra club e nazionale e non ha intenzione di fermarsi con la coppa di Francia e il campionato da contendere al Monaco.



"Sono veramente contento di aver prolungato il contratto - ha commentato il Matador -. Ho sempre detto di voler restare a Parigi per portare questa società e i suoi tifosi in cima al mondo. Sono convinto che abbiamo le potenzialità per vincere tutto e nella prossima stagione saremo ancora più ambiziosi". Soddisfazione anche da parte del CEO del Psg, Nasser Al-Khelaifi: "Edinson è il miglior attaccante del mondo al momento e questo rinnovo dimostra la grande fiducia che c'è nel nostro progetto. Questa firma dimostra le nostre ambizioni e possiamo guardare al futuro con fiducia, stabilità e convinzione".