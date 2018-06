PSG-BUFFON, L'ACCORDO PUO' SALTARE

13/06/2018

Giorni di attesa in casa Psg. Tra poche ore il club parigino avrà il verdetto dell'Uefa sulle presunte irregolarità sul fair-play finanziario, decisione che avrebbe risvolti importanti sull'affare Buffon. Il portiere, che ha salutato la Juventus a fine stagione, ha raggiunto l'accordo con i campioni di Francia, ma in base alla sentenza potrebbe saltare tutto. Infatti, tra gli scenari possibili, potrebbe esserci anche il blocco delle liste europee, una decisione che farebbe così arenare la trattativa con l'ex capitano bianconero. L'obiettivo di Buffon, entro fine carriera, è alzare al cielo la Champions: senza questa competizione, il no al Psg è assicurato.