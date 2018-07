Psg-Buffon, è ufficiale

06/07/2018

È iniziata ufficialmente l'avventura di Gigi Buffon al Psg. Dopo le visite mediche di rito e la firma su un biennale (1+1), i parigini hanno annunciato il portiere ex Juventus. Su twitter il numero 1 è stato presentato in sartoria con la nuova maglia: "È perfetta". Poi sul sito dei transalpini ecco le prime dichiarazioni: "È con una grande sensazione di felicità che mi unisco al Psg. Per la prima volta nella mia carriera, lascio il mio Paese e solo un progetto così ambizioso mi ha portato a prendere una decisione del genere".