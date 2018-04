Psg, Blanc: "Cavani? Non sono qui per accontentarlo" Il tecnico francese sul futuro di Sirigu: "Ha tempo fino al 2 febbraio per decidere se restare"

18 gennaio 2016

Edinson Cavani e il Psg, una storia d'amore un po' in crisi. La panchina contro il Tolosa ha scatenato i gossip di mercato, che vogliono l'uruguaiano lontano da Parigi. È proprio Blanc a tornare sull'argomento, in conferenza stampa: "Non sono qui per accontentare i giocatori, ma per vincere le partite. Ho fatto una modifica tattica per il bene della squadra, non penso ai singoli. E poi Cavani l'ho sempre difeso e soprattutto con Ibra, Thiago Silva e Thiago Motta è uno dei più utilizzati".

Parole che non ancorano l'uruguaiano al club parigino, anzi. L'insofferenza di Cavani è nota, ormai da tempo, come riporta L'Equipe. Mai un leader all'interno dello spogliatoio, mai davvero al centro del progetto tecnico parigino. Anzi. La panchina con il Tolosa (anche se è subentrato al 19' del primo tempo) è stata mal digerita. E la stampa francese sostiene che il tempo del polacco a Parigi sia scaduto. Lewandowski si è detto lusingato dell'interesse dei francese e così Cavani sembra diventare la preda perfetta per il Real Madrid.



Il club blanco, con Bale infortunato e Benzema acciaccato, potrebbe pensare di anticipare a gennaio - per le questioni legate al blocco del mercato - un acquisto galactico. Cavani fu acquistato dal Psg per oltre 60 milioni. Al Real o ai club della Premier League tocca la prossima mossa.