Premier, mistero Yaya Touré: dove va? L'agente: "Visite passate a Londra"

29/08/2018

Il messaggio pubblicato da Seluk su Twitter ha scatentato i tifosi dei club londinesi che sognano l'arrivo dell'esperto centrocampista. Londra vanta 13 club tra Premier League, Championship, League 1 e League 2. Probabile sembrerebbe essere una prossima avventura in Premier, confermata dai successivi tweet del procuratore che considera Touré ancora un campione. "Non saranno al 100% West Ham e Crystal Palace, l'ultimo posto in classifica non è per lui e Hogdson non ricorda i compleanni dei suoi giocatori" ha sottolineato Seluk, facendo riferimento ad un rumors degli scorsi anni che vedeva Touré prossimo al divorzio col City per aver dimenticato di fargli gli auguri. Si infittisce il mistero, tra le possibili londinesi ci sono Arsenal, Chelsea, Tottenham e Fulham. Le indiscrezioni trapelate indicano nei Gunners il club favorito, mistero che verrà risolto nelle prossime ore.