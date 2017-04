Premier, Conte: "Titolo? Serve calma. Voglio costruire qualcosa di importante al Chelsea"

30 aprile 2017

La vittoria contro l' Everton ha permesso di mantenere a distanza il Tottenham . Con una partita in meno da giocare, per il Chelsea di Antonio Conte il titolo in Premier si avvicina sempre più. Senza dare però nulla per scontato: da qui la soddisfazione mista a sano realismo da parte dell'ex ct. "Mancano ancora quattro partite, per cui calma, concentrazione e voglia. L'offerta dell'Inter? Nulla da capire, voglio costuire qualcosa di importante qui: quindi stop!".

Puntuale, infatti, la domanda sulle tante voci che vorrebbero Conte nel mirino dell'Inter per la prossima stagione, a maggior ragione con il ritorno annunciato in nerazzurro come club manager di Lele Oriali, grande amico e collaboratore dell'ex ct nel biennio in Nazionale. Ma nell'orizzonte dell'attuale tecnico del Chelsea sembrano esserci solo i Blues: "L'offerta dell'Inter? C'è poco da capire, sto vivendo un'esperienza fantastica qui in Inghilterra. Sia io che i calciatori che il club siamo totalmente concentrati su questa esperienza - e cercheremo di costruire qualcosa di importante. Stop".



Per quanto riguarda l'obiettivo immediato, il titolo, la parola d'ordine è calma: "Mancano ancora quattro partite, bisogna avere calma. C'e' una pressione importante in questo momento sia per noi che per il Tottenham, dobbiamo mantenere questa concentrazione e questa voglia. Oggi siamo stati bravi ad avere pazienza e colpire al momento giusto".