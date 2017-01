Pogba: "Manchester United scelta di cuore"

16 gennaio 2017

Ai microfoni di Sfr Sport, Paul Pogba ha parlato del suo approdo la scorsa estate al Manchester United . "Avrei potuto firmare per il Barcellona o per il Real Madrid, che erano interessati a me, ma sono venuto allo United per una scelta di cuore, voglio vincere qualcosa con questa maglia - ha spiegato il campione francese - "Io non penso ai soldi, sono venuto qui per giocare a calcio. Ho sempre detto che sarei tornato, è un club che amo molto".

Una dichiarazione d'amore vera e propria quella dell'ex centrocampista della Juventus, diventato in estate il calciatore più costoso della storia del calcio. "Sono venuto qui perché ho degli obiettivi, è una grande sfida per me - ha proseguito - Me ne sono andato perché volevo giocare, ma non ho ancora finito quello che volevo finire. Io non penso ai soldi, sono venuto qui per giocare a calcio. Ho sempre detto che sarei tornato, è un club che amo molto".



Sul rapporto con Mourinho: "È un allenatore che mi aiuta molto, può farmi migliorare ancora. Ha molta esperienza. Ascolto sempre i suoi consigli, grazie a lui farò tanta strada. Il ruolo? Mi lascia molto libero, sia quando c'è da attaccare sia difendere. Questo non vuol dire che ci trascuri, semplicemente ci lascia liberi di esprimere le nostre qualità".



Solo parole al miele per Ibrahimovic. "È un fenomeno, un leader. Gli piace dare consigli, ci sta sempre dietro. È il più vecchio del gruppo, ha tanta esperienza, è quello che ha giocato con i grandi giocatori nei grandi club. Ha carisma, ha grande personalità, tira sempre fuori qualcosa. Quello che fa alla sua età è eccezionale. E continuerà, è in gran forma, non è un calciatore che si infortuna spesso. Vuole andare avanti e ci dà tanti consigli".