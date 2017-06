Pierre-Erick Aubameyang verso il Tianjin Quanjian di Cannavaro

28 giugno 2017

Addio Europa, Pierre-Erick Aubameyang è pronto ad accettare la corte del Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro. Secondo la Bild la trattativa è in fase avanzata con i cinesi più avanti nei discorsi rispetto al Paris Saint Germain. L'offerta per il Borussia Dortmund è di 80 milioni che, secondo la nuova tassa cinese, porterebbe a 180 milioni di euro l'esborso societario. Per il giocatore contratto da 30 milioni l'anno.

Sembrava a un passo dal Psg, invece il futuro di Aubameyang potrebbe essere in Cina. La tassa del 100% da versare in caso di acquisti di giocatori stranieri che costano più di 6 milioni voluto dal governo cinese non sembra fermare i sogni di mercato del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro che, dopo Witsel e Pato, è pronto ad accogliere in squadra anche l'attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan. Sul piatto - secondo la Bild - ci sono 80 milioni di euro per convincere il Borussia Dortmund, che porterebbero la spesa per la società a 160 milioni, e 30 all'anno per il giocatore. La trattativa sarebbe in fase avanzata.