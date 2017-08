Parigi aspetta Neymar, ma lui torna a Barcellona

1 agosto 2017

Il viaggio di Neymar a Parigi è rimandato. Almeno per ora. Dopo lo "stop over" a Dubai, infatti, il brasiliano, di rientro da un tour promozionale in Cina, è salito su un aereo per tornare in Spagna. E' stato lui stesso a postare l'immagine sulle stories di Instagram, con la bandierina giallorossa in bella mostra. In precedenza si era taggato nel centro di Dubai, nei pressi di Al Maktoum Hospital Road. Cantava felice, con gli amici più intimi. Sembrava il primo indizio del suo addio al Barcellona , con le possibili visite mediche per il Psg dietro l'angolo. Invece, nulla. Si torna sulle Ramblas. Ma fino a quando?

Mercoledì Neymar dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Valverde per allenarsi e anche se con un piede e mezzo fuori, il giocatore non ha intenzione di forzare la mano. Secondo l'Equipe lo slittamento delle visite e della firma è dovuto ad una serie di altri impegni commerciali di Neymar a Barcellona. Secondo il quotidiano francese il giorno della firma slitterà a lunedì prossimo.



Il prezzo giusto, quello della clausola, è di 22 milioni di euro. E si sa. E tutti si domandano una sola cosa: come fa il Psg, con il Fair Play Finanziario, a versare questa cifra? Le implicazioni sono tante, dalle possibili scappatoie che verranno usate fino alle mega commissioni che dovrebbe incassare il papà di Neymar, forse il vero motore di tutta la vicenda.



NEYMAR SENIOR E LE MAXI COMMISSIONI

Nelle ultime ore erano circolate delle voce legate ad un'ipotesi di un metodo alternativo proprio per evitare la scure del Financial Fair Play, ovvero: il Qatar avrebbe offerto a Neymar un contratto da testimonial dei Mondiali del 2022 da 300 milioni. Poi lo stesso Neymar avrebbe riscattato personalmente il proprio cartellino dal Barcellona, firmando poi a parametro zero con il club parigino. Voci non confermate, ma che rendono bene l'idea di quanto ci sia in ballo. Intanto il Barça prepara le carte bollate contro il papà di Neymar, che è ufficialmente il suo agente. I blaugrana gli devono versare 26 milioni di euro, come da accordi dopo il rinnovo di contratto. Ma faranno di tutto per non versare la cifra, visto che il giocatore è in procinto di trasferirsi. Una maxi commissione, comunque, che Neymar senior percepirà dal Psg: 40 milioni. Il genitore del calciatore è sbarcato lunedì a Barcellona e ha incontrato i dirigenti del Barça. E secondo Sport.es è tutto finito a stracci in faccia, con il brasiliano che si è detto indignato per il fatto che i 26 milioni fossero stati congelati.



LA UEFA: "NESSUNA INDAGINE SULLA TRATTATIVA"

Intanto la Uefa, in un'intervista al Mundo Deportivo, ha smentito la circostanza secondo la quale ci sia già un'indagine in corso circa il trasferimento di Neymar al Psg. Lo ha spiegato Andrea Traverso, l'uomo che gestisce appunto il FFP per l'Uefa: "Non abbiamo ricevuto alcuna denuncia. Non so se arriveranno, ma di sicuro il Psg deve rispettare le regole del Financial Fair Play che rispettano tutti i club europei, ovvero non deve avere perdite di più di 30 milioni nell'arco di tre anni. L'impatto del possibile arrivo di Neymar si ripercuoterà sulle finanze del club per diversi anni".



A PARIGI IL MUNICIPIO DÀ L'OK SULLA PRESENTAZIONE A TROCADERO

Intanto i quotidiani francesi hanno diffuso la notizia secondo cui il Psg avrebbe chiesto, e ottenuto, dal comune di Parigi l'autorizzazione a presentare Neymar davanti alla Tour Eifell a Trocadero, come fu nel 2012 per Ibrahimovic.