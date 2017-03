Nuove voci dalla Spagna: il Barcellona sceglierà tra Dybala e Griezmann

21 marzo 2017

Nella scelta tra la Joya e il francese peserebbero diversi fattori. Da una parte Griezmann conosce bene il campionato spagnolo e si è dimostrato un goleador di livello. Dall'altra Dybala è di tre anni più giovane, ma soprattutto ha margini di miglioramento tali da essere considerato l'erede di Messi. E i suoi 100 milioni di euro di valutazione non spaventano il club blaugrana.



Secondo il quotidiano catalano, poi, sarebbe proprio Dybala a voler lasciare la Juve subito. Che poi la destinazione sia Barcellona o Real Madrid, dove Florentino Perez farebbe di tutto per averlo, poco importa per lui. Quello che conta è che il suo futuro sia nella Liga, mentre non sarebbe interessato a prendere in considerazione proposte provenienti dalla Premier League.



A questo punto serve che la Juve scenda in campo e annunci quel prolungamento che non metterebbe a tacere tutte le voci di addio, ma perlomeno tranquillizzerebbe i tifosi bianconeri.