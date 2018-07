Nizza, Vieira e i tifosi contro Balotelli: "Non c'è rispetto"

13/07/2018

Proseguono le polemiche tra il Nizza e Mario Balotelli , il divorzio è ad un passo. Il tecnico Patrick Vieira non ha fatto sconti all'ormai ex attaccante dei transalpini, colpevole di aver abbandonato il club: " Seri e Le Marchand si sono presentati lo stesso al raduno nonostante sapessero di dover cambiare maglia, sono venuti a salutare tutti- ha ammesso a Nice Matin-. Per Mario finisce diversamente, non c'è rispetto".

"Avevo parlato con lui qualche settimana fa e ci eravamo dati appuntamento al raduno. Non è venuto. Che voglia andarsene non è un problema, fa parte del calcio. Ma rovinare due belle stagioni è un vero peccato". L'ex centrocampista di Inter e Juventus, sulla panchina degli aquilotti da poche settimane, ha ormai accettato l'addio di Super Mario, ma i tifosi rossoneri non sono dello stesso parere.



Negli scorsi giorni, infatti, la tifoseria ha diramato un comunicato nel quale l'attaccante classe '90 è stato etichettato come "ladro": "Vogliamo reagire a questo atteggiamento di Balotelli. Vogliamo ricordare a Mario che il popolo di Nizza lo ha accolto come un bambino della città e del club, che è stato amato, acclamato e sostenuto qui come da nessuna parte. E senza dubbio come mai nella sua carriera - recita il messaggio diramato sui social dal gruppo Populaire Sud Nice -. Ci sentiamo traditi, un club che lo ha rispettato e rilanciato. La decenza deve essere di rigore. Nessun giocatore, qualsiasi sia il suo status, è al di sopra del club o più importante del club. Quindi Mario, quando si è convocati per un raduno, anche se sai di non restare, si arriva puntuale e si dice addio in maniera educata... invece di scappare come un ladro".