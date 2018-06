Nizza: Vieira è il nuovo tecnico. Balotelli rimane?

11/06/2018

Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Nizza. Dopo l'esperienza nella MLS alla guida del New York City FC, l'ex centrocampista francese torna in Ligue 1 dopo 23 anni. Arrivato in città nella mattinata di lunedì, il classe '76 prende il posto di Lucien Favre, passato alla corte del Borussia Dortmund. Il suo arrivo potrebbe ora far cambiare idea a Mario Balotelli, suo compagno all'Inter e al Manchester City.

"Monumento del calcio francese, campione del mondo e d’Europa con la Nazionale, ha sedotto i dirigenti per il suo profilo, il suo dinamismo, il suo carisma e una filosofia che si sposa pienamente con quella dei colori del Nizza” scrive il club francese nel comunicato che ne annuncia l'ingaggio.



Compagni per tre stagioni in nerazzurro e una in maglia Citizens, l'arrivo di Vieira potrebbe far cambiare idea a Balotelli. Il nuovo allenatore sembra essere fiducioso. "Ho sentito Mario Balotelli per augurargli buone vacanze e dirgli che ci saremmo rivisti il 2 luglio alla ripresa degli allenamenti. Ma tutto a suo tempo" le sue parole in conferenza stampa.