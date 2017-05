Nizza, idea Ranieri per il dopo Favre

10 maggio 2017

Ritorno nel campionato francese per Ranieri? Il tecnico del Nizza Favre è nel mirino di molti club del campionato tedesco, che conosce molto bene e che lo ha visto ottenere il premio come allenatore dell'anno per tre volte (2009, 2011 e 2015) con Hertha Berlino e Borussia Moenchengladbach. Tra le società interessate a lui ci sono Bayer Leverkusen, Schalke e soprattutto Borussia Dortmund. In caso di partenza, in cima alla lista dei desideri dei proprietari degli 'Aiglons' ci sarebbe proprio l'allenatore romano, ancora libero dopo la fine dell'avventura con il Leicester condotto al titolo in Premier League nella scorsa stagione. Ranieri in Ligue 1 ha già allenato il Monaco nel periodo 2012-2014.