Nizza, caso Balotelli: non si presenta il primo giorno del ritiro

02/07/2018

Scoppia il caso Mario Balotelli al Nizza . L'attaccante italiano non si è infatti presentato al primo giorno di raduno del club francese sotto la guida del nuovo allenatore Patrick Vieira . È stato proprio l'ex centrocampista francese di Juventus, Inter e Milan a confermarlo nel corso di una conferenza stampa come riportato da l'Equipe. Oltre a Balotelli, anche Alassane Plea non si è presentato ma questi probabilmente per un problema di biglietti aerei.

"Non vedevo l'ora di incontrare i giocatori per parlare della stagione", ha detto Vieira. Sull'assenza di Balotelli e Plea ha detto: "Cercheremo di capire il perché". Alla domanda se Supermario avesse ottenuto un supplemento di vacanza, Vieira ha replicato: "No, doveva presentarsi oggi". Sulle chance che possa restare, il neotecnico nizzardo ha detto: "Il mio desiderio è di mantenere solo i giocatori che vogliono far parte del progetto".



Balotelli ha ancora un anno di contratto con il Nizza, ma più volte ha espresso l'intenzione di lasciare la Costa Azzurra, magari per tornare in Serie A.