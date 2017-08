Neymar al Psg, l'Uefa: "Vigileremo sul trasferimento, deve rispettare il FFP"

2 agosto 2017

BELLINAZZO: "IL FFP NON È UN PROBLEMA". ECCO PERCHÉ

Intervenuto in diretta durante 442 su SportMediaset.it, Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 ore ed esperto di tutti gli aspetti economici e finanziari riguardanti il calcio, ha spiegato la situazione Neymar-Psg. "Innanzitutto bisognerà capire chi metterà sotto contratto Neymar. Se effettivamente il Psg o se davvero il comitato di Qatar 2022 o situazioni affini".



Ma il Financial Fair Play non impedirebbe al Psg di prendere Neymar? La regola dice che un club non deve avere perdite superiori a 30 milioni di euro negli ultimi tre anni. "Mettiamo come ipotesi che sia effettivamente il Psg ad acquistare Neymar pagando per intero la clausola. In questo caso il costo annuale di Neymar a bilancio sarà di 100 milioni: 40 di ammortamento della clausola più i 60 (lordi) dello stipendio. Il Psg fattura 550 milioni, con l'arrivo di Neymar il monte ricavi potrà salire di molto, fino quasi a 700 milioni. Vien da pensare che il Psg se la potrà cavare, a livelli di FFP, con una piccola sanzione".



Funziona o no, dunque, questo FFP? "In linea di massima funziona perché ha raggiunto l'obiettivo di diminuire le perdite complessive del sistema calcio europeo: sono calate da 1,7 miliardi a stagione a circa 300-350 milioni. Poi certo, il sistema si è per così dire ingessato: ha favorito le big vincenti, creando una sorta di circolo virtuoso solo per quei club. Per questo sono allo studio soluzioni come salary cap e luxury tax".