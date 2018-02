Napoli, il Chelsea va in pressing su Sarri

3 febbraio 2018

Nonostante Conte continui a giurare che non lascerà prima della scadenza del suo contratto (giugno 2019), il Chelsea si sta muovendo per trovare un sostituto in vista di una separazione estiva. E il primo nome sul taccuino di Abramovich è quello di Maurizio Sarri , davanti anche a quello di Luis Enrique. Il magnate russo sarebbe pronto a pagare la clausola da 8 milioni di euro, che da qui al 31 maggio impedirebbe al Napoli di blindare il suo allenatore.

Aurelio de Laurentiis lo sa benissimo e ha confermato che cercherà di convincere Sarri a non lasciare gli azzurri. Ma sarà Sarri a dover dire l'ultima parola. Da una parte c'è un progetto che lui ha costruito e che lui potrebbe rendere vincente, in Italia, ma anche in Europa. Dall'altra la tentazione di un calcio, quello inglese, che probabilmente si addice meglio alla sua idea di gioco. Tanto che uno dei suoi più grandi estimatori, Pep Guardiola, ha scelto proprio la Premier League per portare il suo credo. Ma ci sarà anche un aspetto economico da non sottovalutare. Sarri non ha mai nascosto di voler racccogliere i frutti del suo lavoro e di sicuro chiederà ad AdL un bel ritocco di ingaggio. Un problema che al Chelsea non hanno, visti i 10 milioni di euro all'anno che pagano a Conte...