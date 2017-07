Mundo Deportivo: Neymar ha già detto ai compagni che andrà al Psg

29 luglio 2017

Cosa farà Neymar? Se lo chiede Iniesta, se lo chiedono tutti al Barcellona, la dirigenza in primis. In realtà, tutti aspettano che il brasiliano esca allo scoperto e comunichi la sua decisione ufficiale: secondo il 'Mundo Deportivo', Neymar avrebbe già detto ai compagni che lascerà il club blaugrana per andare al Psg dopo la lite in allenamento di venerdì con Semedo. Secondo 'Marca' per il dopo Neymar l'obiettivo è Griezmann.