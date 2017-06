Mourinho spegne le ambizioni Real: no a 70 milioni per De Gea

1 giugno 2017

David De Gea non tornerà in Spagna. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, infatti, Josè Mourinho avrebbe rifiutato un’offerta di 70 milioni di euro del Real Madrid che già era stato vicinissimo al portiere nel 2015.



I blancos non sono soddisfatti di Keylor Navas e vorrebbero l’ex Atletico Madrid come nuovo numero 1. Ma lo Special One avrebbe rimandato al mittente l’offerta perché considera lo spagnolo un elemento chiave per il suo Manchester United che vuole tornare da protagonista da Champions. E per farlo non deve privarsi dei suoi pezzi migliori.



Un ‘no’ che potrebbe scatenare delle conseguenze inaspettate, soprattutto per quanto riguarda Donnarumma. Una delle possibili destinazioni per il portiere del Milan era proprio lo United, ma la permanenza di De Gea dovrà far cambiare i piani di Raiola. Tra gli 11 top club che vorrebbero il baby fenomeno rossonero c’è sicuramente il Real Madrid che quindi potrebbe virare forte su Gigio. Detto che storicamente le Merengues non hanno mai fatto un a follia per un portiere, preferendo i colpi da novanta dalla mediana in avanti, per Donnarumma potrebbero fare un’eccezione. Il budget esiste e come sempre è di quelli importanti. Il Milan è avvisato, l’effetto farfalla è stato lanciato, il rifiuto di Mou potrebbe scatenare la girandola tra i pali, con il Real che dopo Kakà nel 2009 è pronto a scippare un'altra stella milanista.