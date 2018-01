Mourinho: "Ibra? Se vuole andare è libero di farlo"

29 gennaio 2018

"Ibrahimovic vuole andare in America? È libero di farlo". Josè Mourinho scarica lo svedese, che, secondo rumors provenienti dagli Stati Uniti, sarebbe tentato da un'avventura nei LA Galaxy. "Zlatan ha ancora un altro anno di contratto ma se è vero che vuole terminare la carriera in un altro club, in un'altra nazione, noi siamo qui per agevolarlo non per metterlo in difficoltà", ha detto ancora il tecnico dello United.