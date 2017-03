MLS, rivoluzione Dallas: l'1% delle cessioni andrà agli abbonati

10 marzo 2017

Un gesto semplice quello pensato e messo in pratica dalla famiglia Hunt, proprietaria della franchigia texana, che ha pensato di riconoscere un simbolico "indennizzo" ai propri abbonati per eventuali cessioni durante la stagione. In MLS il mercato ha tempistiche diverse e copre buona parte della regular season, incrociato poi con quelli europei che hanno finestre diverse in cui poter trovare accordi. Capita spesso che un giocatore simbolo come Fabian Castillo, una delle stelle di Dallas nel 2016, lasci il campionato a metà per la delusione dei suoi tifosi. Nel dettaglio, in MLS la società per ogni trasferimento in uscita guadagna i 2/3 della cifra, con la restante parte che finisce alla lega. Se il giocatore è un homegrown player, cresciuto in casa, la percentuale diventa 75% (3/4). Di queste cifre l’1% sarà diviso da tutti gli abbonati. Non una cifra enorme - come riporta MLSSoccerItalia.com -, ma simbolicamente importante per cementificare il rapporto tra società e fan base. Di Castillo a ogni tifoso sarebbero spettati circa 6 dollari a testa, visti i 4600 abbonati e i 2,8 milioni di dollari incassati.



Ma proviamo a immaginare cosa sarebbe potuto accadere in Italia con un'iniziativa del genere, analizzando quattro grandi trasferimenti del recente passato. Nel 2009 il Milan vendette Kakà al Real Madrid incassando ben 68,5 milioni di euro di cui 685mila sarebbero stati divisi dai rimanenti 25984 abbonati per un totale di 26 euro circa a testa. Giusto il doppio di quanto sarebbe spettato ai tifosi dell'Inter dopo la cessione di Ibrahimovic al Barcellona per 45 milioni più Eto'o, che divisi per i 40mila abbonati, avrebbero fruttato circa 11 euro a cui i nerazzurri avrebbero rinunciato comunque con piacere visto quanto fatto dal camerunese in quella trionfale stagione.



Le cifre però salgono prendendo in considerazione i due trasferimenti più folli della Serie A: Pogba al Manchester United e Higuain alla Juventus. Per il centrocampista francese, i bianconeri hanno incassato 110 milioni di euro circa, ossia 1 milione e 100 mila euro da dividere per i 26217 abbonati dello Juventus Stadium: 42 euro a testa. Ma il dato clamoroso arriva da Napoli dove con i 90 milioni di euro incassati, secondo questi calcoli ai 6mila abbonati circa del San Paolo sarebbero spettati ben 150 euro. Non male no?