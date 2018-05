Mirror: il Chelsea pagherà la clausola per Sarri

30 maggio 2018

Il cambio sulla panchina costerebbe, insomma, al Chelsea come un buon centrocampista. I conti sono presto fatti: 8 milioni a De Laurentiis, 20 a Conte, 6 a Sarri (all'anno e per quattro anni). Un'enormità. Fatto sta che la situazione dovrebbe essere sul punto di sbloccarsi, evitando così code polemiche se non addirittura giudiziarie tra diritti, favori e piccoli screzi.



Intendiamoci: De Laurentiis ha, contrattualmente, tutto il diritto di pretendere il pagamento della clausola senza sconti così come di far rispettare a Sarri, dal 1° giugno in avanti, l'accordo firmato con il Napoli fino al 2020. D'altro canto, che senso avrebbe tenere fermo un allenatore - pagandolo - avendone già preso un altro?



Questione che, per fortuna, dovrebbe essere scongiurata: Abramovich pagherà gli otto milioni della clausola ad AdL e Sarri sarà poi libero di firmare per il Chelsea. Facendo alla fine contenti tutti.