Milan, ufficiale: Bacca nuovo giocatore del Villarreal

16 agosto 2017

Carlos Bacca lascia ufficialmente il Milan: con un comunicato il Villarreal ha annunciato l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dell'attaccante colombiano, che compirà 31 anni a settembre. Giovedì alle 20 la presentazione, con il giocatore che ha già posato con la maglia numero 9. Montella ha spiegato: "Non sono riuscito a sfruttare le sue potenzialità. A volte le mie richieste tattiche non combaciavano con le sue caratteristiche".