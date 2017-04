Milan, il Barcellona vuole riprendersi Deulofeu

1 aprile 2017

Secondo "Mundo Deportivo", insomma, se il Milan vorrà tenersi Deulofeu, dovrà aspettare che il Barça lo riacquisti dall'Everton e poi decida di trattare direttamente con i rossoneri. Non è detto che sia un male visti gli ottimi rapporti tra le due società, ma di certo complica un po' la situazione. Anche perché dopo aver fatto faville anche in Nazionale, firmando il successo della Spagna sulla Francia a Parigi, in tanti si sono accorti del giocatore e per lui potrebbe scatenarsi un'asta al rialzo. Molto, comunque, dipenderà dal nuovo allenatore che prenderà il posto di Luis Enrique. Tocchera a lui, infatti, decidere se aggiungere Deulofeu alla prossima rosa, oppure se "liberarlo", permettendo al club catalano di fare cassa. Magari rivendendolo proprio al Milan.