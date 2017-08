Mercato estero: Mbappé ufficiale al Psg. Lemar rifiuta l'Arsenal e blocca Sanchez al City L'esterno del Monaco ha fatto saltare l'accordo con l'Arsenal. Il cileno resta ai Gunners

31 agosto 2017

L'ultimo giorno di mercato in buona parte d'Europa è stato quello giusto per il passaggio di Kylian Mbappé al Psg. I parigini hanno ufficializzato l'acquisto del talento del Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 180 milioni di euro. Monegaschi che avevano ceduto Lemar all'Arsenal per circa 100 milioni di euro, ma l'esterno ha rifiutato i Gunners. Saltata così anche la cessione di Alexis Sanchez al Manchester City.

BARKLEY RIFIUTA IL CHELSEA Ennesima beffa di mercato per il Chelsea di Antonio Conte. I londinesi avevano trovato l'accordo con l'Everton per il centrocampista Ross Barkley, ma l'affare è saltato. Il giocatore dopo le visite mediche a Cobham ha rifiutato la destinazione.

FERNANDO LLORENTE AL TOTTENHAM Il Tottenham ha acquistato Fernando Llorente. Lo spagnolo arriva dallo Swansea per 13 milioni di euro. Piaceva anche al Chelsea

JOEL CAMPBELL IN PRESTITO AL BETIS L'attaccante costaricano dell'Arsenal, Joel Campbell, giocherà un altro anno in prestito. Questa stagione giocherà nella Liga con il Betis Siviglia.

BOJAN KRKIC ALL'ALAVES Bojan Krkic torna in Spagna. L'attaccante dello Stoke City ha trovato l'accordo con l'Alavés, dove giocherà un anno in prestito.

MAHREZ-CHELSEA: C'E' L'OK DEL LEICESTER Riyah Mahrez sarà un nuovo giocatore del Chelsea. L'algerino non si è allenato coi compagni ed è stato avvistato a Londra. Il The Sun riporta che le Foxes hanno accettato l'offerta da 45 milioni di sterline dei Blues.

PANATHINAIKOS: HILJEMARK E MOUNIER UFFICIALI Oscar Hiljemark saluta il Genoa. Il Panathinaikos ha annunciato via Twitter l'arrivo del centrocampista svedese dai rossoblù. Ai greci arriva anche Mounier dal Bologna.

SANCHEZ AL CITY? LA FOTO "RUBATA" Alexis Sanchez è vicinissimo al Manchester City e in rete è spuntata una foto "rubata" che ritrae il cileno in posa con la maglia azzurra. Non è semplice capire se si tratti di un fake, ma l'Arsenal non si priverà di Sanchez prima di aver trovato l'accordo col Monaco per Lemar. Secondo "AS Cile" Sanchez avrebbe comunicato ai compagni di nazionale che vestirà la maglia del Manchester City.

BAYER LEVERKUSEN: ALARIO A UN PASSO Il Bayer Leverkusen è a un passo da Lucas Alario, attaccante accostato anche a diverse squadre italiane. L'annuncio è stato dato dalla società tedesca che ha spiegato che l'ufficialità sarà data nei prossimi giorni dopo aver risolto qualche intoppo burocratico.

WERDER BREMA: UFFICIALE BELFODIL Ishak Belfodil è un nuovo attaccante del Werder Brema. L'ex Inter, Livorno e Parma ha già raggiunto la sua nuova squadra e firmato il contratto che lo legherà ai tedeschi.

ATLETICO: GAITAN IN PRESTITO AL WATFORD Nico Gaitan è vicino all'addio all'Atletico Madrid. L'attaccante esterno è destinato al Watford in prestito, mentre i Colchoneros - che hanno il mercato bloccato - stanno cercando di racimolare soldi per arrivare a Diego Costa a gennaio.

BORUSSIA DORTMUND: UFFICIALE SANCHO Il Borussia Dortmund ha completato l'acquisto del giovane 17enne, Jadon Sancho, dal Manchester City. E' lui l'erede di Ousmane Dembelé.

ARSENAL, PRONTI 100 MLN PER LEMAR Il Monaco e l'Arsenal hanno raggiunto un principio d'accordo per la cessione ai Gunners di Thomas Lemar sulla base di 100 milioni di euro. Ora sta al giocatore decidere se accettare la destinazione.

IL CHELSEA VUOLE ZAPPACOSTA: 25 MILIONI Potrebbe essere un giorno caldissimo per il Torino: in attesa di Niang, ecco che potrebbe arrivare un'offerta choc dal Chelsea di Antonio Conte. Trattativa aperta per Zappacosta, valutato 25 milioni.

ALLE 20 IL BARCELLONA ANNUNCIA COUTINHO: 150 MLN Secondo il The Sun il Barcellona annuncerà alle 20 l'acquisto di Coutinho. Per il brasiliano il club blaugrana verserà 150 milioni nelle casse del Liverpool. Il club inglese ha appena acquistato Oxlade-Chamberlain dall'Arsenal: una mossa che lascia presagire l'addio del brasiliano.

TOTTENHAM A UN PASSO DA LLORENTE: CONTE FURIOSO Altra beffa per il Chelsea: Fernando Llorente è vicinissimo al Tottenham. L'attaccante basco ex Juventus lascerà lo Swansea per gli Spurs, pronti a investire 15 milioni di sterline. Giunto a Londra, sta sostenendo le visite mediche. Questo acquisto provocherà ripercussioni sul mercato del Chelsea, con Conte furioso. Ma anche il Verona rimarrà senza attaccante: Wilfried Bony, dal Manchester City, molto probabilmente non verrà in Italia per fare ritorno proprio allo Swansea.

TOTTENHAM, UFFICIALE: PRESO AURIER ll Tottenham ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dal Psg del terzino destro Aurier. L'ivoriano è stato pagato oltre 20 milioni di euro.

OXLADE-CHAMBERLAIN È DEL LIVERPOOL Ore frenetiche in Inghilterra, con un sorpasso decisivo: Oxlade-Chamberlain lascia l'Arsenal ma non per il Chelsea, come sembrava nei giorni scorsi. L'ala inglese, 24 anni, ha firmato con il Liverpool: i Reds hanno versato ai Gunners 40 milioni di sterline.

CITY, VICINA LA FIRMA DI ALEXIS SANCHEZ Il Manchester City è sempre più vicino al colpo ad effetto: trattativa in dirittura d'arrivo per Alexis Sanchez dall'Arsenal. Il giocatore è in scadenza nel 2018. Secondo la stampa britannica degli emissari del club allenato da Guardiola stanno per arrivare in Cile per far firmare le carte del trasferimento al giocatore. Non resta che attendere.



L'ARSENAL PUNTA SU DRAXLER Con la cessione di Oxlade-Chamberlain al Liverpool e quella probabile di Sanchez al City, l'Arsenal andrà a caccia di un colpo last minute. Ci proverà con il Psg con Draxler: il tedesco è chiuso dai nuovi acquisti (Neymar, Mbappé) e potrebbe lasciare Parigi.



IMBULA VA AL TOLOSA Niente Italia per Giannelli Imbula. Il centrocampista belga naturalizzato francese lascia lo Stoke City in prestito e passa al Tolosa per una stagione.

RENATO SANCHES IN PRESTITO ALLO SWANSEA Renato Sanches è un giocatore dello Swansea. Il portoghese passa alla squadra gallese in prestito dal Monaco.

WOLFSBURG: PRESO ORIGI Altra operazione in prestito: il Liverpool ha ceduto per una stagione Divock Origi al Wolfsburg. Trasferimento ufficiale.

