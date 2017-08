Mercato estero, le trattative. Giallo Mahrez, Barça su Coutinho, City su Sanchez Le mosse dei principali club europei

31 agosto 2017

ATLETICO: GAITAN IN PRESTITO AL WATFORD Nico Gaitan è vicino all'addio all'Atletico Madrid. L'attaccante esterno è destinato al Watford in prestito, mentre i Colchoneros - che hanno il mercato bloccato - stanno cercando di racimolare soldi per arrivare a Diego Costa a gennaio.

ARSENAL, PRONTI 100 MLN PER LEMAR Il Monaco e l'Arsenal hanno raggiunto un principio d'accordo per la cessione ai Gunners di Thomas Lemar sulla base di 100 milioni di euro. Ora sta al giocatore decidere se accettare la destinazione.

IL CHELSEA VUOLE ZAPPACOSTA: 25 MILIONI Potrebbe essere un giorno caldissimo per il Torino: in attesa di Niang, ecco che potrebbe arrivare un'offerta choc dal Chelsea di Antonio Conte. Trattativa aperta per Zappacosta, valutato 25 milioni.

ALLE 20 IL BARCELLONA ANNUNCIA COUTINHO: 150 MLN Secondo il The Sun il Barcellona annuncerà alle 20 l'acquisto di Coutinho. Per il brasiliano il club blaugrana verserà 150 milioni nelle casse del Liverpool. Il club inglese ha appena acquistato Oxlade-Chamberlain dall'Arsenal: una mossa che lascia presagire l'addio del brasiliano.

TOTTENHAM A UN PASSO DA LLORENTE: CONTE FURIOSO Altra beffa per il Chelsea: Fernando Llorente è vicinissimo al Tottenham. L'attaccante basco ex Juventus lascerà lo Swansea per gli Spurs, pronti a investire 15 milioni di sterline. Giunto a Londra, sta sostenendo le visite mediche. Questo acquisto provocherà ripercussioni sul mercato del Chelsea, con Conte furioso. Ma anche il Verona rimarrà senza attaccante: Wilfried Bony, dal Manchester City, molto probabilmente non verrà in Italia per fare ritorno proprio allo Swansea.

TOTTENHAM, UFFICIALE: PRESO AURIER ll Tottenham ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dal Psg del terzino destro Aurier. L'ivoriano è stato pagato oltre 20 milioni di euro.

OXLADE-CHAMBERLAIN È DEL LIVERPOOL Ore frenetiche in Inghilterra, con un sorpasso decisivo: Oxlade-Chamberlain lascia l'Arsenal ma non per il Chelsea, come sembrava nei giorni scorsi. L'ala inglese, 24 anni, ha firmato con il Liverpool: i Reds hanno versato ai Gunners 40 milioni di sterline.

CITY, VICINA LA FIRMA DI ALEXIS SANCHEZ Il Manchester City è sempre più vicino al colpo ad effetto: trattativa in dirittura d'arrivo per Alexis Sanchez dall'Arsenal. Il giocatore è in scadenza nel 2018. Secondo la stampa britannica degli emissari del club allenato da Guardiola stanno per arrivare in Cile per far firmare le carte del trasferimento al giocatore. Non resta che attendere.



GIALLO MAHREZ: CHELSEA, BARCELLONA O ALTRO? Un giallo vero e proprio nell'ultimo giorno di mercato. Nella notte, con un tweet, la federcalcio algerina ha spiegato che Riyad Mahrez ha avuto il permesso di lasciare il ritiro della nazionale per sbrigare le pratiche relative alla firma di un contratto con una nuova squadra. Non ci sono indicazioni sul club per il quale firmerà: Chelsea, Barcellona o Arsenal le destinazioni possibili. @Mahrez22 AUTORISÉ À ALLER OFFICIALISER SON TRANSFERT VERS SON NOUVEAU CLUB#LesVerts #TeamDZ — Les Verts d'Algérie (@LesVerts) 30 agosto 2017

L'ARSENAL PUNTA SU DRAXLER Con la cessione di Oxlade-Chamberlain al Liverpool e quella probabile di Sanchez al City, l'Arsenal andrà a caccia di un colpo last minute. Ci proverà con il Psg con Draxler: il tedesco è chiuso dai nuovi acquisti (Neymar, Mbappé) e potrebbe lasciare Parigi.



IMBULA VA AL TOLOSA Niente Italia per Giannelli Imbula. Il centrocampista belga naturalizzato francese lascia lo Stoke City in prestito e passa al Tolosa per una stagione.

RENATO SANCHES IN PRESTITO ALLO SWANSEA Renato Sanches è un giocatore dello Swansea. Il portoghese passa alla squadra gallese in prestito dal Monaco.

WOLFSBURG: PRESO ORIGI Altra operazione in prestito: il Liverpool ha ceduto per una stagione Divock Origi al Wolfsburg. Trasferimento ufficiale.

