Manchester United, Mourinho invia il "curriculum": "Con me tornate a vincere"

24 gennaio 2016

José Mourinho non ha dimenticato il Manchester United . Il sogno del portoghese era quello di succedere a Ferguson ma la proprietà americana lo ha sempre snobbato. Ora che è a spasso, e Van Gaal sulla graticola, Mou ci riprova: lo Special One avrebbe inviato ai Red Devils un rapporto di sei pagine spiegando come rivoluzionerebbe lo United , riportandolo agli antichi fasti, ma anche se stesso: "Per voi cambierò ".

Un'ossessione, quella di Mourinho per il Manchester United, che questa volta potrebbe andare a segno. Nell'autocandidatura, Mou spiega di essere disposto a smussare il proprio carattere per venire incontro alle esigenze della famiglia Glazer. La famiglia americana proprietaria dei Red Devils, a suo tempo non scelse Mourinho per tre motivi ben precisi: le troppe polemiche, il gioco non spumeggiante e la scarsa disposizione a far crescere i giovani.

Ma questa volta Mourinho è pronto a tutto. Nel rapporto, oltre ad un'analisi sull'attuale rosa (come avrebbe messo in campo la squadra e cosa serve dal mercato), lo Special One spiega di essere pronto ad adattarsi allo stile United. Più sobrietà dentro e fuori dal campo, gioco d'attacco e un'attenzione particolare alle giovanili. Sarà la volta buona?