Manchester United, Mourinho: "Ibra può restare, con noi da gennaio"

11 agosto 2017

Da tempo si parla del possibile prolungamento del rapporto tra il Manchester United e Ibrahimovic , alle prese con il grave infortunio rimediato nella scorsa stagione. Stavolta è lo stesso Mourinho a uscire allo scoperto, nel corso della conferenza stampa in vista dell'esordio in Premier in programma domenica col West Ham : "Stiamo parlando con lui e stiamo discutendo riguardo alla possibilità che resti con noi a partire dalla seconda parte di stagione".

I 28 gol in 46 presenze al primo anno in Red Devils hanno lasciato il segno e ora lo United pensa seriamente di metterlo sotto contratto a partire da gennaio, quando lo svedese - 36 anni a ottobre - avrà recuperato dall'infortunio al ginocchio destro. "Quello che ha fatto l'anno scorso per noi non gli basta, vuole fare di più - ha spiegato Mourinho in conferenza stampa -. Vuole il calcio ai massimi livelli". Ecco perché Ibra potrebbe legarsi ai Red Devils a partire da gennaio, magari per vincere quella Champions League che ancora gli manca.