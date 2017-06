Manchester City, ecco il portiere: preso Ederson dal Benfica per 40 milioni

1 giugno 2017

Continua spedita la rivoluzione di Guardiola in casa Manchester City . Dopo una prima stagione tutt'altro che positiva, la dirigenza, sospinta dal tecnico catalano, sta dando vita a un totale ricambio di giocatori. Salutati Zabaleta, Clichy, Navas, Sagna e Caballero e dopo l'acquisto di Bernardo Silva dal Monaco, ecco che arriva un altro pesantissimo rinforzo: è ufficiale l'acquisto di Ederson , portiere del Benfica, per 40 milioni di euro.

Ederson Moraes, classe '93, brasiliano: non sarà lui a battere il record di portiere più pagato di sempre. Il primato di Gigi Buffon resiste: la Juve lo acquistò nel 2001 dal Parma per 70 miliardi di lire più il cartellino di Bachini, valutato 35 miliardi. Sono invece 40 i milioni versati dal Manchester City nelle casse del Benfica, che in futuro incasserà il 50% di una possibile futura rivendita del giocatore da parte del City. Sommati ai 30 milioni versati al Monaco per Bernardo Silva, il City al primo di luglio ha già versato 70 milioni.