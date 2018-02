Mahrez-Leicester ai ferri corti: non si presenta agli allenamenti, multa in arrivo

2 febbraio 2018

Mahez, uno degli eroi della favola Leicester del 2016, ha da tempo voglia di cambiare aria, ma si è ritrovato imprigionato da un contratto fino al 2020 con le Foxes. Se in estate il club inglese aveva resistito alle sirene di Roma e Arsenal per l'algerino, in inverno non si può dire che non sia arrivata l'offerta giusta (vari rilanci, l'ultima da 65 milioni di euro) da parte del Manchester City, ma ancora un nulla di fatto. Guardiola, dopo l'infortunio di Sanè, aveva deciso di rafforzare anche la batteria di attaccanti, ma il Leicester gl ha chiuso le porte in faccia. Un rifiuto che ha fatto infuriare il giocatore, che non si è più presentato agli allenamenti per la grande delusione.



Ai microfoni di Sky Sports UK un amico del fantasista algerino ha commentato la situazione: "E' la quarta finestra di mercato nella quale il Leicester non gli permette di andare via. Dal suo punto di vista sente di aver fatto tutto quello che poteva per il club. Unirsi al City e lavorare con Guardiola sarebbe stato un sogno per lui. Non capisce perché non abbia avuto un trattamento di favore da parte di un club al quale ha dato così tanto".