Liverpool, preso Naby Keita: arriverà nell'estate 2018

Colpo del Liverpool che acquista uno dei giocatori più desiderati d'Europa: Naby Keita, centrocampista guineiano classe '95, è stato acquistato dai Reds ma volerà in Premier solo nell'estate 2018. Definiti i dettagli della trattativa con il Lipsia: il Liverpool ha pagato la clasuola di rescissione da 52 milioni di euro, ai quali si aggiunge una cifra per la prelazione sul giocatore, fino a toccare i 55. Keita resterà al Lipsia per tutta la stagione.