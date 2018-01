Liverpool, Emre Can: "Non ho firmato con la Juve"

16 gennaio 2018

Finalmente parla il diretto interessato, Emre Can. Il centrocampista tedesco, al centro di una contesa europea con la Juve in pole per strapparlo al Liverpool a parametro zero, dato che il suo contratto scadrà a giugno, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul suo futuro: "Innanzitutto non ho firmato con la Juve o con un'altra squadra. Di sicuro fino a giugno sarò qui al Liverpool. Col mio agente stiamo valutando tante possibilità".