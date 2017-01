Liverpool, Coutinho rinnova fino al 2022

25 gennaio 2017

Il grande rimpianto dell'Inter Phillippe Coutinho ha rinnovato con il Liverpool fino al 2022. Il brasiliano, arrivato ad Anfield nel 2013 dai nerazzurri per 10 milioni di euro, è diventato uno dei pilastri dei Reds. Così il manager Klopp ha voluto blindarlo con un ricco contratto: 12 milioni di euro all'anno per i prossimi cinque anni. Allontanate così le sirene del Barcellona: Neymar ha sempre detto che lo vorrebbe come compagno di squadra.