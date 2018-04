Lavezzi va in Cina per guadagnare 38 milioni di euro in due anni

11 febbraio 2016

Niente Inter, niente Chelsea: Ezequiel Lavezzi ha scelto la Cina e la proposta multimilionaria dell'Hebei Fortune. Una vera e propria follia perché il Pocho guadagnerà la bellezza di 38 milioni di euro in due anni. I nerazzurri gliene offrivano solo cinque. Un affare anche per il Psg che incasserà sei milioni di euro per l'esterno che a giugno si sarebbe svincolato a parametro zero. Lavezzi sarà compagno di squadra di Gervinho.