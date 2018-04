Lavezzi-Cina, Blanc: "Sta trattando, ma forse resta per Psg-Chelsea"

8 febbraio 2016

Ezequiel Lavezzi è sempre più vicino al trasferimento in Cina allo Shanghai Shenhua. La conferma arriva direttamente dal Laurent Blanc, che ha però spiegato che il Psg potrebbe decidere di trattenere il Pocho a Parigi fino al 16 febbraio, giorno dell'andata degli ottavi di Champions contro il Chelsea: "Non posso garantire che sara ancora qui tra qualche giorno - ha spiegato l'allenatore -. Non ha partecipato alla trasferta di Marsiglia perché è rimasto a Parigi per trattare".