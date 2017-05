La gaffe della Federcalcio cilena: Sanchez gioca nel Bayern Monaco

24 maggio 2017

La Federcalcio cilena ha reso noti i convocati per la Confederations Cup che si disputerà in Russia dal 17 giugno al 2 luglio. Nulla di strano se non che nella lista pubblicata sul proprio profilo Twitter, l'attaccante dell'Arsenal Alexis Sanchez è stato dato come giocatore del Bayern Monaco. Un errore che incendia ulteriormente i rumors di mercato, visto che non è un mistero che i bavaresi sono molto interessati al suo acquisto. La svista è stata prontamente corretta, ma intanto ha fatto il giro del web.

Da un lato la gaffe della Federcalcio, dall'altro il viaggio a Monaco di Baviera del suo agente Fernando Felicevich per incontrare i dirigenti del Bayern. Un mix esplosivo per il calciomercato, che da un lato fa sognare i tifosi bavaresi e dall'altro fa irritare e preoccupare quelli dell'Arsenal.



D'altronde non è un mistero che il calciatore e i Gunners siano ai ferri corti, per un rinnovo del contratto in scadenza nel 2018 che tarda (e probabilmente non ci sarà mai) ad arrivare e per la mancata qualificazione in Champions League dopo 20 anni di fila che avrebbe convinto definitivamente Sanchez a lasciare Londra. La squadra di Ancelotti ha messo sul piatto 60 milioni di euro, una cifra di tutto rispetto e che potrebbe aver convinto Wenger. Perderlo per perderlo è meglio cederlo all'estero che a una diretta rivale della Premier.