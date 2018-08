L'Inter ha mollato Rafinha, il Barcellona se lo tiene stretto

17/08/2018

"Il mercato del Barcellona non è chiuso" ha tuonato nei giorni scorsi il presidente Bartomeu. In molti si aspettano il colpo ad effetto a centrocampo, possibilmente Pogba, ma uno dei candidati a lasciargli il posto con la chiusura del mercato italiano resterà in Catalogna. Rafinha era uno dei nomi alternativi a Modric per l'Inter, ma il brasiliano alla fine è rimasto al Barcellona. "Ha iniziato con noi e resterà qui" ha comunicato Valverde.

Il tecnico ha parlato alla vigilia dell'esordio in campionato: "Obiettivo? Vogliamo tutto. Per vincere la Champions devi vincere la Liga. Rafinha? Ha iniziato la stagione con noi e per ora resta qui. Vidal? Non so se sia pronto per giocare 90 minuti. È stato fuori quattro mesi per un infortunio e deve ritrovare la migliore condizione. Pogba? È un giocatore di un'altra squadra. Vogliamo che gli altri rispettino i nostri calciatori e noi rispettiamo quindi quelli delle altre squadre".