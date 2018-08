L'Ibiza sogna in grande: dopo Borriello anche Cassano e Galliani

29/08/2018

People from Ibiza. Dopo Borriello anche Cassano e Galliani potrebbero sbarcare sull'isola delle Baleari. Il club di terza divisione spagnola, infatti, sogna in grande con una coppia d'attacco super. Fantantonio, a 36 anni, dopo più di un anno fermo è pronto a rimettersi in gioco e potrebbe farlo insieme all'amico in un ambiente tranquillo con grandi ambizioni. "Nascerà un nuovo stadio con hotel annesso, un centro sportivo. La squadra è forte, il presidente ha idee e vuole investire. Si chiama Amedeo Salvo. Esatto, ex numero uno del Valencia", ha spiegato Borriello al Corriere della Sera.



C'è anche l'idea di offrire ad Adriano Galliani il ruolo di presidente onorario. L'ex ad del Milan, oggi senatore, infatti ama molto l'isola e negli ultimi anni lì ha passato le sue vacanze.