L'Équipe: "Zidane al Manchester United al posto di Mourinho"

15/08/2018

Trovano conferme in Francia le indiscrezioni già circolate in Inghilterra due settimane fa. Secondo quanto riportato da L'Équipe, infatti, l'uomo delle tre Champions consecutive, Zinedine Zidane, potrebbe interrompere in tempi record il suo anno di riposo dopo l'improvviso addio al Real Madrid. Zizou, infatti, potrebbe clamorosamente volare a Manchester, con lo United pronto a silurare José Mourinho, sempre al centro di numerose polemiche e nei giorni scorsi particolarmente provocatorio a causa di una sessione di calciomercato che non lo ha minimamente soddisfatto.