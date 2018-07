Kovacic, grana Real: il croato vuole andare via, il club lo blinda

30/07/2018

Grana Kovacic in casa Real . Il croato non ha cambiato idea rispetto a un mese fa, quando in Russia a Mondiali in corso si era detto pronto a dire addio ai Blancos per giocare di più: vuole lasciare Madrid già in questa sessione di mercato e lo ha già comunicato al neo tecnico Lopetegui e ai compagni. Peccato che il club non ci senta in tal senso: lo considera un importante elemento per il presente e il futuro e lo ritiene incedibile.

Kovacic ha parlato con Lopetegui e con il resto della squadra a Mondiale finito e prima di partire per le vacanze: al tecnico ha ribadito che vuole avere più spazio in squadra, ai compagni ha detto che si tratta di una decisione meditata e non affrettata. E il Real chene pensa? Kovacic non è in vendita e non sarà presa in considerazione nessuna offerta. Al croato ex Inter non mancano le pretendenti: c'è l'interesse di Roma, Juve, City e Bayern Monaco. Ma Florentino Perez per lui ha chiuso la porta a doppia mandata.