Juve, N'Zonzi rinnova col Siviglia

31 gennaio 2017

Si complica la strada per un altro obiettivo di Marotta per il centrocampo bianconero. Dopo Matuidi, l'approdo in Cina di Witsel e il muro del Lione per Tolisso, la Juventus vede allontanarsi anche Steven N'Zonzi, che tanto era piaciuto nella doppia sfida di Champions contro il Siviglia. Il club spagnolo dà un segnale al ragazzo, ma nello stesso tempo avvisa le pretendenti del francese mantenendo la clausola rescissoria di 30 milioni. Se la Juventus vorrà assicurarsi il giocatore, che a dicembre compirà 29 anni, dovrà pagare questa cifra.



Il Siviglia fa sapere di aver deciso di estendere l'accordo col centrocampista per riconoscerne i meriti. Con le sue prestazioni, condite da 7 gol in 73 presenze, N'Zonzi è diventato un pilastro della squadra spagnola, con Unay Emery, prima e Jorge Sampaoli, poi.