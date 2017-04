Juve, il Chelsea ci prova con Marchisio

27 aprile 2017

Antonio Conte vuole strappare Claudio Marchisio alla Juventus . Ne dà notizia il britannico "Sun", secondo cui il Chelsea avrebbe già intavolato una prima trattativa con i bianconeri, mettendo sul tavolo 20 milioni di euro, offerta ritenuta troppo bassa da Marotta. L'operazione non è comunque tramontata e, secondo il quotidiano inglese, per convincere la Juve a privarsi del Principino ci vogliono almeno 30 milioni.

Sarà un'estate diversa dalle altre per Claudio Marchisio che, dopo 10 stagioni e più di 350 partite con la maglia della Juventus, potrebbe decidere di lasciare Vinovo. Da quando Allegri ha varato il 4-2-3-1 che sta regalando immani soddisfazioni, il Principino (non ancora al 100% dopo il brutto infortunio ai legamenti di un anno fa) ha perso i galloni da titolare e si ritaglia un suo spazio solo quando Pjanic o Khedira sono indisponibili o devono rifiatare.



Il centrocampista è legatissimo all'ambiente bianconero di cui è una bandiera, ma il richiamo del suo vecchio mentore Antonio Conte potrebbe farlo vacillare e portare a una separazione dalla Juve. Il Chelsea cerca un nuovo centrocampista in vista dell'ormai certo addio di Cesc Fabregas e Marchisio è l'obiettivo numero 1 del manager salentino.



La Juve avrebbe giù rifiutato un'offerta da 20 milioni ed è disposta a sedersi a un tavolo per non meno di 30. La sensazione è che giocherà un ruolo fondamentale la volontà del calciatore che, se dovesse chiedere la cessione, difficilmente, visti gli ottimi rapporti, il club bianconero si opporrebbe.