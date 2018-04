Juve, dalla Spagna insistono: Morata torna al Real Madrid

5 febbraio 2016

Partiamo dai dati di fatto, ovvero da quanto comunicato dalla Juve in maniera ufficiale al momento dell'acquisto di Morata nel 2014: "L’accordo prevede, inoltre, un diritto di opzione per il Real Madrid, esercitabile o al termine della stagione 2015/16 o al termine della stagione 2016/17, per il riacquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alvaro Morata a predeterminati valori, fino ad un massimo di € 30 milioni, in funzione del numero di partite che il calciatore avrà disputato con la Juventus nella stagione di esercizio del diritto".



Marca spiega che, dal momento che il mercato del Real è a tutti gli effetti riaperto dopo la sospensione del blocco del mercato (salvo nuove sentenze), la dirigenza merengue ha deciso: a fine stagione eserciterà il diritto di recompra nei confronti dell'attaccante spagnolo. 32, secondo il quotidiano spagnolo, i milioni che verranno sborsati da Florentino Perez. Poi le strade di Morata e del Real potrebbero tornare a dividersi, di nuovo.



Il Real, infatti, lavora su due piste, entrambe le quali però partono dallo stesso punto: il ri-acquisto dello spagnolo. Riportare Morata a Madrid, infatti, potrebbe non entusiasmare Zidane. Sempre secondo Marca, infatti, il tecnico francese non ama particolarmente il centravanti spagnolo: già dai tempi in cui era il vice di Ancelotti gli preferiva Jesé. Inoltre lo spazio per Morata potrebbe essere ridotto, con il tridente Benzema-Bale-Ronaldo inamovibile. Ecco allora che Perez sta pensando al colpaccio: rivendere immediatamente Morata.



Morata ha infatti tantissimo mercato in Premier League e secondo la stampa spagnola sia il Manchester United che il Liverpool sarebbero pronti a sborsare almeno 50 milioni di euro per ingaggiarlo. Una mossa, questa della possibile cessione, che garantirebbe al Real Madrid una plusvalenza da 20 milioni.