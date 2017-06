Jiangsu, frenata Sousa: spunta Capello

9 giugno 2017

La doccia gelata è arrivata proprio quando tutto sembrava fatto per Sousa al Jiangsu. Gli intoppi economici sono emersi dopo l'arrivo in cina dell'ex tecnico della Fiorentina. Problemi che potrebbero minare l'intesa e bloccare tutto. Sulla questione si sono subito messi al lavoro gli agenti dell'allenatore, che contano di risolvere in tempi brevi. Nel frattempo però per la panchina dello Jiangsu pare si siano impennate le azioni di Capello. Un'idea che stuzzica da tempo Sabatini, alle prese con il casting per il club di Zhang Jindong. "Io in Cina? Dovevo andarci già prima di Marcello Lippi, ho avuto tante offerte in passato, e ho detto tanti no - aveva dichiarato Don Fabio qualche giorno fa -. L'eventuale chiamata di Suning? Nei momenti di follia non si sa mai...". L'interesse c'è, insomma. E qualcuno vocifera anche di un'intesa di massima già raggiunta con lo Jiangsu, con Don Fabio pronto a partire per Nanchino.