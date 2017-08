Inter, ufficiale: Jovetic ha firmato con il Monaco

29 agosto 2017

Stevan Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco . La trattativa era già stata chiusa da domenica, mancava solo l'annuncio: il montenegrino ha firmato fino al 2021, all'Inter vanno 11 milioni di euro. Giornata calda nel Principato: in attesa del passaggio di Mbappé al Psg e dopo l'arrivo di Jo-Jo, a Montecarlo attendono Keita. Non è l'unica partenza in casa Inter: Gabigol sta per firmare con il Benfica .

Finisce dunque l'avventura in nerazzurro, con qualche alto e molti bassi. Via a titolo definitivo, dopo che nella passata stagione era andato in prestito al Siviglia: "Sono orgoglioso di essere qui. Il Monaco è un grande club: hanno vinto il campionato, sono arrivati in semifinale di Champions. Vogliamo ripetere la grande stagione 2016/2017". Nessun riferimento alla sua esperienza all'Inter: "Mi piaceva Ronaldinho, ma il mio idolo era Shevchenko. Altro? Non mi piace parlare di me, preferisco esprimermi sul campo". Vadim Vasilyev, vice presidente e direttore generale del Monaco ha spiegato: "Siamo contentissimi di aver ingaggiato Jovetic. Ha 27 anni e ha esperienza, qualità e maturità per fare bene con noi. Qui può esprimere al meglio il suo talento".