Inter, Nagatomo al Galatasaray: "7 anni di emozioni"

31 gennaio 2018

Yuto Nagatomo riparte da Istanbul: sette anni esatti dopo il suo approdo all'Inter il giapponese si è trasferito al Galatasaray, in prestito secco per 700mila euro, senza diritto di riscatto. "Oggi comincio una nuova avventura: volevo ringraziare e salutare tutti. Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia per 7 anni pieni di emozioni . In bocca al lupo al mister e ai miei compagni per la qualificazione in Champions League".