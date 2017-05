Inter attenta, anche il Barça su Conte

7 maggio 2017

Ormai non passa giorno, in Inghilterra, che Antonio Conte non venga accostato alla panchina di qualche big europea. L'ultima in ordine di tempo è quella del Barcellona che, scrive il Sunday Express, avrebbe deciso di affidare all'ex ct azzurro il posto che lascerà vacante Luis Enrique al termine di questa stagione. Il tutto in barba a quello che già si è mosso e si sta muovendo in queste settimane, senza tener conto della volontà precisa di Conte di concludere la sua stagione al Chelsea senza pensare ad altro e dei contatti, intensi ultimamente, con la proprietà nerazzurra.

Cerchiamo però di procedere con ordine e partiamo proprio da Conte e dal Chelsea. Il tecnico pugliese è alle prese con un finale di stagione ad alta intensità. Nel giro di qualche settimana, Conte potrebbe centrare la vittoria in Premier, più vicina dopo il ko del Tottenham, e il successo in FA Cup, un double che farebbe ovviamente lievitare il suo già alto valore di mercato. Al netto di un allenatore che mette i fatti prima di ogni altra cosa - e i fatti oggi sono i due obiettivi da raggiungere -, è evidente che al buon Antonio non convenga parlare del proprio futuro adesso. La logica impone un silenzio d'oro, al massimo "disturbato" da qualche chiacchierata. Per il resto, ci si vede a bocce ferme.



Tutto quello che ruota attorno a lui è quindi al massimo un'ipotesi, qualcosa che va fuori tempo, per la necessità che hanno invece i club di programmare e quindi immaginarsi il proprio futuro a partire dall'allenatore. E' certo che l'Inter abbia pensato e stia pensando a Conte. Le offerte rimbalzate ovunque in questi giorni sono reali o realistiche. E' certo che il Barcellona abbia inserito nella propria lista il tecnico del Chelsea. Luis Enrique se ne va, chi ci sarebbe in fondo di migliore per sostituirlo? Di qui gli articoli che viaggiano sull'asse Inghilterra-Spagna-Italia. Tutto plausibile, ma niente ancora di concreto.



La dimostrazione è che l'Inter non ha smesso mai, nemmeno per un giorno, di valutare alternative all'ex ct azzurro. E il Barcellona, così almeno aveva spiegato il vice-presidente blaugrana, la scelta per il nuovo tecnico "l'ha fatta da tempo". In questo domino impazzito, ovviamente, anche il Chelsea non resta semplicemente a guardare. Abramovich avrebbe già l'uomo buono per sostituire Antonio Conte. Si tratta Leonid Sluckij, ex ct russo ed ex allenatore del Cska Mosca. Da gennaio si è trasferito a Londra per studiare l'inglese. Almeno "oh yes" alla domanda "vuoi guidare il Chelsea" lo avrà imparato.