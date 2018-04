Il Sun: "Ranieri vuole Totti al Leicester"

26 febbraio 2016

Una voce di mercato dall'Inghilterra scuote i tifosi della Roma. Secondo il Sun, Claudio Ranieri starebbe cercando di portare in tutti i modi Francesco Totti in Premier League. Un sogno che il manager del Leicester ed ex-allenatore della Roma sta cullando da quando il capitano giallorosso è entrato in rotta di collisione con Spalletti e che potrebbe tentare Francesco per l'ultimo grande anno della sua carriera.