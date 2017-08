Il Psg fa sul serio per Mbappé: 200 milioni, vuole anche Fabinho

10 agosto 2017

No, la pazza estate del calciomercato del Psg non è finita. Mentre i parigini aspettano il transfer di Neymar, con il Barcellona che lamenta il mancato accesso alla liquidità dei 222 milioni versati e mentre il brasiliano minaccia una causa contro i blaugrana per il mancato pagamento di una commissione da 26 milioni, ecco che Al-Khelaifi è pronto a mettere a segno un altro clamoroso colpo: quello di Kylian Mbappé, centravanti del Monaco. L'offerta giusta fa rabbrividire: sarebbero pronti 200 milioni di euro.